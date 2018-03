Reino Unido prepara-se para retaliar contra a Rússia depois de tentativa de envenenamento de ex-espião

O Reino Unido prepara-se para dar resposta à tentativa de envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha com uma arma química desenvolvida pela antiga União Soviética (atual Rússia). A primeira-ministra britânica, Theresa May, esteve reunida de emergência com o conselho de segurança nacional esta quarta-feira para discutir medidas de retaliação contra a Rússia.

Theresa May tinha exigido ao Governo russo que respondesse formalmente, até à meia-noite desta terça-feira, às suspeitas da sua participação na tentativa de envenenamento do antigo espião. A primeira-ministra considerou que a Rússia estaria “muito provavelmente” por trás do incidente. Da Rússia não houve resposta e o Reino Unido prepara-se agora para retaliar.

Entre as medidas que estão em cima da mesa encontram-se a possibilidade de virem a ser implementadas sanções económicas contra Moscovo e se iniciar uma investigação profunda ao circuito do dinheiro russo que circula no Reino Unido.