Reino Unido pondera acordo com Estados Unidos para isenção tarifária

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está a ponderar um acordo com os Estados Unidos para uma isenção tarifária sobre o aço. Esta intenção, caso avance, pode levar a uma disputa judicial com a União Europeia, explica a Bloomberg.

A Bloomberg diz que a recusa do Reino Unido em excluir um cenário em que o país tenha uma isenção tarifária própria dos Estados Unidos pode levar a uma “disputa legal” com a União Europeia.

O Reino Unido referiu que está a trabalhar com os estados membros da União Europeia sobre o dossier das tarifas sobre o aço e alumínio que os Estados Unidos estão a aplicar. Apesar disso a Bloomberg explica que tanto Theresa May, como o departamento que gere as trocas internacionais do país, não disseram se o Reino Unido poderia legalmente aceitar uma isenção tarifária que não se aplique ao resto da União Europeia.