Reino Unido pode ficar na União Europeia até 2020

O Reino Unido poderá permanecer na União Europeia, por quase mais dois anos, de acordo com informações que começaram a ganhar consistência entre fontes ligadas ao processo e que têm sido veiculadas pelo “Financial Times” e “The Times”.

Depois do acordo alcançado na última semana para o período de transição, que terminaria com a saída a todos os níveis do Reino Unido da União Europeia, começa a surgir questão pelo território britânico: valerá a pena os quase cinco anos de duração de todo o processo de saída?

Além disso, existe também a dúvida de quanto tempo o Reino Unido levaria para se adaptar à nova realidade. Os media ingleses como o “Financial Times” e o “The Times” criticaram esta decisão, embora mantendo uma linha editorial conservadora, dando no entanto conta do ruído que se faz sentir, pelos corredores de Westminster.