Reino Unido já não é o destino mais atrativo da Europa para trabalhar. Saiba qual o favorito

A Alemanha bateu o Reino Unido na preferência dos estrangeiros, tornando-se o destino mais atrativo da Europa e o segundo do mundo para trabalhar fora do seu país natal.

O Global Talent Survey 2018, da consultora The Boston Consulting Group (BCG), o primeiro estudo efetuado após o Brexit, é liderado pelos Estados Unidos da América, que à semelhança da edição de 2014 se mantém o mais atrativo do mundo para quem procura uma oportunidade.

A popularidade dos EUA não se limita a uma zona do globo, sendo eleito número um pelos inquiridos da América Latina, das Caraíbas, da África sub-Sahariana e o segundo mais popular para os oriundos do Médio Oriente e do Norte de África e para os europeus e o terceiro nas preferências dos nativos do Sul da Ásia. Cai, no entanto, nas preferências dos mexicanos, relativamente a 2014, devido às políticas anti-emigração do Presidente Donald Trump, ocupando agora o segundo lugar depois do Canadá.