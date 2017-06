Reino Unido: e se Corbyn ganhasse as eleições?

Os últimos dias da campanha eleitoral no Reino Unido foram claramente um sufoco para a primeira-ministra Theresa May – que partia de uma base muito confortável (maioria absoluta em 2015 e vitória no referendo sobre a saída da União Europeia), mas que acabou por perdê-la face à inesperada ‘intromissão’ do tema terrorismo.

As sondagens – que no Reino Unido tendem a perder as eleições face à realidade, como sucedeu em 2015 e no referendo ao Brexit – indicam que as duas principais formações políticas, Conservadores e Trabalhistas, estão separados por um mínimo de três pontos percentuais até um máximo de 12 pontos. Isto é, qualquer coisa entre o empate técnico e uma margem de vitória fora do âmbito da maioria absoluta.

Mas, para além das intenções de voto, as sondagens indicam outras coisas, que têm a ver com a decomposição dessas intensões de voto por faixas etárias, escalões sociais, regiões e por aí adiante. Entre os vários indicadores que merecem atenção por entre as ‘normais’ intensões de voto, figuram aqueles que têm a ver com as faixas etárias e com a regionalidade. E, neste particular, os Trabalhistas liderados por Jeremy Corbyn podem reservar uma surpresa tão amarga quanto inesperada para a primeira-ministra.