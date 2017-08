“Reino Unido é a ‘Chacota da Europa'”: Artigo suíço faz furor nas redes sociais

No passado sábado, dia 17 de junho, Christian Zaschke assinou no jornal suíço Der Bund um artigo em que analisa o estado do governo do Reino Unido e do processo Brexit. As críticas apontadas pelo jornalista foram consideradas “tão acertadas” pela tradutora freelancer Paula Kirby que a mesma sentiu a necessidade de o traduzir para Inglês.

Diz Kirby que “este artigo num jornal suíço está tão certo na sua aceção de quão lixados estamos que tive de o traduzir para todos os que não falam Alemão. Preparem-se”. A tradução feita pela freelancer foi postada na rede social Facebook e já gerou mais de 23 mil reações, assim como 42 351 partilhas, tornando-se viral.

Eis alguns destaques do artigo:

“O Governo é liderado por um robot falante, apelidado ‘Maybot’, que de alguma forma conseguiu visitar a torre ardida na zona oeste de Londres [torre Grenfell] sem falar com um único sobrevivente ou trabalhador voluntário.”