Reino Unido: como vão operar os bancos europeus no pós-Brexit? Banco de Inglaterra tem solução

Os bancos europeus e as câmaras de compensação da Europa vão continuar em funções no Reino Unido durante o período de transação do Brexit, anunciou esta quarta-feira o Banco de Inglaterra.

Tudo isto é possível devido às licenças atuais que possuem num acordo base que continuará com um alto grau de cooperação, entre a União Europeia e o Reino Unido, como reflexo do papel do setor financeiro britânico como um “ativo nacional e um bem público global”.

O chefe das negociações da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier e o ministro britânico para a saída da União Europeia, David Davis, chegaram a um acordo no passado dia 19 de março, sobre o texto jurídico do Acordo de Retirada do Reino Unido, incluindo um período de transação até ao final de 2020, de modo a dar tempo de preparar o Brexit.