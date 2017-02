O meu reino por um Tesla

O empresário Nuno Miguel é fã da Tesla e de Elon Musk, o rosto da marca automóvel. Há três anos agarrou-se à internet e comprou o Model S versão P85 por 115 mil euros. Mais tarde, avançou para uma versão mais moderna, com piloto automático. E, nos próximos meses, espera receber os três Model 3 já reservados. “Gosto de tudo no Tesla. O silêncio, a suspensão, o conforto, a segurança ou a travagem”, diz.

Este empresário, de 45 anos, aceitou o convite do Jornal Económico para mostrar o carro, um dos primeiros registados em portugal. Saiu de Rio Maior e uma hora depois estava em Alcântara. O trânsito e vários acidentes condicionaram a viagem neste Model S, que tem uma autonomia a rondar os 400 quilómetros e atinge os 215 km por hora de velocidade máxima. “O painel, com GPS e internet, alterou-me o itinerário consoante o trânsito”, conta.

Seguimos em direção a Santos, onde Nuno faz uma demonstração de velocidade. Vai dos zero aos 100 km em menos de quatro segundos. Pára para as fotografias e mostra a aplicação do telemóvel onde controla todos os pormenores do veículo. “Podemos configurar o perfil do condutor e até está configurado para abrir o portão da garagem da minha casa, em Rio Maior.”

Sobre Elon Musk, o empresário elogia a capacidade de visão. “Coloca os lucros numa dimensão inferior e põe à frente a qualidade e o melhoramento do planeta.” E o plano do dono da Tesla para colonizar Marte? “Acredito que ele consiga, mas não vou”, diz, entre risos.

“Apertem o cinto”, avisa outro empresário, Pedro Faria. Com 47 anos e residente em Oeiras, aparece com o Model S versão P90 com ‘Ludicrous’ (uma ferramenta opcional que acelera o carro dos 0 aos 100 km por hora em menos de três segundos). Já com os repórteres colados aos assentos, enquanto carrega no acelerador, não esconde o entusiasmo: “Este é um dos carros mais rápidos do mundo”.

Esta versão foi comprada em janeiro de 2016 por um valor próximo de 160 mil euros. “Tem piloto automático, dois motores, sistema de som de ultra alta fidelidade e dois carregadores”, explica o empresário.

Chegada oficial a Portugal

Pedro e a mulher utilizam diariamente o automóvel nos arredores de Lisboa. Viajar até ao Porto ou ao Algarve há muito que deixou de ser um problema. “Nas auto-estradas A1 e A2 já existem carregadores em quase todas as estações de serviço”, conta.

Foram dois dos centenas de portugueses que, mesmo antes da chegada oficial da marca a Portugal, já tinham aderido à febre da Tesla. Foi apenas no final de janeiro deste ano que a marca anunciou, através da sua página de Facebook, que viria para Portugal. A marca enviou ainda um comunicado a informar que iria começar a receber as primeiras encomendas através da Internet e que esperava fazer as entregas no segundo trimestre de 2017.

“A Tesla tem todo o prazer em convidar os clientes portugueses a visitarem o estúdio de design online e personalizar o veículo Tesla que melhor se adequa ao seu estilo de vida. Espera-se que as primeiras encomendas para o Model S e o Model X sejam entregues já no segundo trimestre”, esclarece a empresa, acrescentando que os clientes podem agendar um ‘test drive’ no site.

Até este momento havia duas possibilidades de comprar os carros da marca em Portugal: diretamente à Tesla, através dos sites dedicados a outros países, como os Estados Unidos, e depois pagar todas as taxas necessárias, ou comprar a particulares e empresas em Portugal que fazem revenda dos veículos.

Agora, os clientes podem fazê-lo através de um site escrito em português, com os preços em euros. O site ‘oferece’ dois modelos: o Model S, o “Sedan elétrico mais rápido e com mais alcance”, e o Model X, o “SUV elétrico espaçoso, com capacidade de reboque”. O Roadster, o primeiro modelo da empresa de Elon Musk a chegar ao mercado, já não pode ser comprado novo. No caso do Model 3, o mais recente modelo, as primeiras unidades só deverão chegar em 2018.

Em Lisboa, a marca vai contar com uma loja física e um serviço de apoio técnico, que estará disponível em todo o país, tal como os carregamentos, através do programa “Carga no Destino”, que estabelece parcerias com hotéis, centros comerciais e outros espaços, onde os automobilistas poderão carregar a bateria dos seus automóveis.

O empresário Pedro Faria, que comprou o primeiro Tesla em 2014, sabe de cor e salteado os sítios para carregar o carro em boa parte da Europa. No verão passado, acompanhou a seleção nacional, campeã da Europa, por toda a França. “Eu, a minha mulher e uma das minhas filhas percorremos 8.300 quilómetros. Atravessar Espanha foi complicado, mas em França já tinhamos os Supercarregadores e era o tempo de beber um café. Foi uma viagem fantástica, ainda mais porque ganhámos a Taça.”