Reinado da televisão chegou ao fim (e a culpa é da internet)

O reinado da televisão chegou ao fim: 2018 pode bem vir a ser o último ano em que a TV é o meio de comunicação mais usado pelos consumidores, ainda acima da Internet. Mas os dados recentes da consultora Zenith Media permitem concluir que o figurino está prestes a ser alterado.

Assim, segundo a Zenith, os dados, citados pelo site espanhol da ‘Expansión’, adiantam que em 2018 os conteúdos diários das televisões serão visionados em média 172,7 minutos diariamente, um pouco mais de dez minutos acima do que se passará com a Internet (159,7 minutos).

Mas o paradigma será alterado logo no ano a seguir. Segundo o mesmo estudo, em 2019 os utilizadores navegarão 170,6 minutos por dia, tempo que excederá pela primeira vez o do visionamento das televisões, que se quedará pelos 170,3 minutos.

Os dados analisam a evolução dos últimos 10 anos, Em 2009, o ‘gap’ entre televisão e Internet era imenso, com clara vantagem para a primeira: 188 minutos, contra apenas 48 minutos para a segunda. Mas a curva de aproximação foi-se estreitando rapidamente, para se juntar em 2019 e, potencialmente, voltar a separar-se nos anos seguintes, desta vez com vantagem para a Internet e em detrimento das televisões.

Outro dado que importa reter é que as duas plataformas agregam cada vez mais consumidores. Os dados já referidos mostram que, em 2009, o consumo agregado de televisão e Internet era de 236 minutos (os 188 da televisão mais os 48 da Internet). Ora, em 2020, as projeções do estudo apontam para o consumo de 180 minutos diários de Internet e de 168 minutos de televisão – com o agregado a chegar aos 348 minutos, de onde resulta um crescimento da ordem dos 47,5% em relação aos 236 minutos de 2009.

Preocupante? Assim parece (a não ser para os oftalmologistas): estes dados, que são globais, indicam que, em televisão e Internet, serão gastos diariamente 5,8 horas por dia. O que também possivelmente mudará muito será a gestão dos canais publicitários, muito sensível as estas alterações.