Rei Leão vai rugir na próxima semana no palco do Teatro Baltazar Dias

O já conhecido Rei Leão vai chegar na próxima quinta-feira, através da Escola de Dança do Funchal, aos palcos do Teatro Municipal Baltazar Dias, com uma proposta que pretende dar uma nova visão a este clássico.

A obra que já sofreu várias interpretações ao longo dos anos vai ter a partir da próxima quinta-feira uma nova adaptação. A dança vai recriar, com uma nova abordagem, as aventuras de Simba frente a Scar.

Estão marcada sessões deste espectáculo de dança até domingo da próxima semana. O espetáculo vai dar a conhecer a um novo público personagens tais como Mufasa, Zazu, Timão e Pumba que tanto animaram o Rei Leão.