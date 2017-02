Regularização de precários no Estado deverá ficar concluída em 2018

As “traves-mestras” do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores precários da administração pública foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros e o processo deverá estar concluído em 2018.

O anúncio foi feito esta tarde pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, após a reunião do Conselho de Ministros que aprovou o programa de regularização dos precários do Estado.

Vieira da Silva explicou que a integração nos quadros dependerá da vontade do próprio trabalhador. “Essa é uma participação indispensável”, sublinhou o ministro, que admitiu a possibilidade de haver casos excecionais de pessoas que não pretendam alterar o seu vínculo atual.