Reguladores alertam para os riscos das moedas tipo bitcoins

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários admite, no seu relatório “Risk Outlook” do Outono que a proteção para os investidores é muito “limitada” para quem investe em moedas virtuais como a bitcoin (a criptomoeda líder em capitalização bolsista), a ethereum, dash, monero, ripple e litcoin.

O regulador do mercado de capitais que recentemente em Portugal lançou uma ação de fiscalização para o apuramento exaustivo de toda a oferta de produtos financeiros que têm como ativo subjacente a bitcoin ou outra moeda virtual, volta a alertar para a falta de proteção dos investidores que transacionam ativos denominados nestas moedas.

No relatório a CMVM alerta que “os principais fatores de riscos operacionais nas trocas destas moedas são as falhas de segurança, a fraude, o modelo de negócio e os riscos reputacionais”. No entanto, os consumidores devem estar atentos principalmente aos “riscos de mercados”, ou seja, à repentina queda no preço destas criptomoedas.