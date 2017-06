Regulador da energia vai passar a ser responsável por apurar custos dos CMEC

Hoje o apuramento dos CMEC pagos à EDP, é feito pela REN – Redes Energéticas Nacionais, mas vai passar a ser feito por uma unidade especializada da ERSE, dando seguimento ao Orçamento do Estado para este ano, que prevê que, “durante o ano de 2017, o Governo procede, ao ajustamento final dos CMEC”. Quem o diz é o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

“O Estado vai dar mais um passo com a transferência para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) da responsabilidade de apurar os custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC)”, disse o Governante citado pela Lusa. Assim, passará a ser o regulador a conferir se os montantes pagos ao longo da vigência do contrato estão em conformidade com o contrato celebrado, levantamento que será feito até ao final do primeiro semestre de 2017.

A Lusa avança que esse cálculo em relação a este apoio à produção, que está a ser objeto de uma investigação do Ministério Público, que já tem sete arguidos, será retroativo: “Queremos que seja feito o apuramento daquilo que se passou”, acrescentou o secretário de Estado, que adianta que poderá trazer ganhos aos consumidores e ao sistema elétrico.