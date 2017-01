O regresso do protecionismo?

Um dos efeitos da crise financeira internacional de 2008 foi o aprofundar das políticas económicas nacionalistas e protecionistas, bem como o ressurgir dos movimentos anti-migratórios. Embora não seja único, a eleição de Donald Trump é o exemplo mais recente dessas (perigosas) tendências.

Um dos pilares do programa económico de Trump é o aumento das tarifas alfandegárias sobre as importações, de forma a proteger a produção interna e a criar mais empregos (independentemente dessa produção ser ou não mais eficiente). Ora, não só a História demonstra que políticas protecionistas podem ter efeitos perversos, como a atual estrutura económica global não é propícia a essas políticas.

As economias atuais não funcionam da mesma forma que as economias da primeira metade do século XX, onde o protecionismo industrial era frequente. Atualmente, grande parte dos produtos industriais exportados por um país (e mesmo serviços) não são feitos apenas nesse país, mas resultam de uma multiplicidade de componentes fabricados por fornecedores localizados em vários países. No Século XXI, os países funcionam como nós de cadeias de valor globais e de redes internacionais de fornecimento. Por exemplo, quando os EUA diminuem a compra de computadores fabricados na China, regista-se uma queda nas exportações em toda a cadeia de fornecimento desses computadores. Isto significa que não só as exportações chinesas diminuem, como também as exportações dos países onde essas componentes são fabricadas, incluindo as exportações dos EUA, dado que produzem parte dessas componentes.