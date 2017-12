Regresso à guerrilha e à internet

Em 2017, o grupo religioso sunita jiadista ISIS, acrónimo em inglês de Estado Islâmico do Iraque e da Síria – ou Daesh, o acrónimo em árabe –, quase acabou. No seu apogeu, em 2014, ano em que decidiu anunciar o renascer do califado, dominava cerca de 100 quilómetros quadrados de território, especialmente na Síria e no Iraque – uma área idêntica à da Bulgária e maior do que o território de Portugal. No início deste ano, estava reduzido a metade, a uma área da dimensão do território ocupado pela Dinamarca, a Holanda ou a Suíça. Hoje, perdeu a sua capital, a cidade síria de Raqqa, e perdeu Mossul, a terceira maior cidade iraquiana e um símbolo, porque foi ali que o líder do ISIS Abu Bakr al-Baghdadi se anunciou como califa. Al-Baghdadi também foi morto e não foi substituído. Apontado como militarmente vencido por uma coligação largada de forças, com o intitulado califa morto, o ISIS está em retirada. Os analistas ouvidos pelo Jornal Económico dizem que vai entrincheirar-se na guerra de guerrilha, no terrorismo e na internet, o maior território de todos e onde demonstrou ser poderoso.

O fundador do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) e presidente do seu conselho consultivo, José Manuel Anes, diz ao Jornal Económico que o ISIS traz dentro de si a semente da sua destruição: “Estão, desde o começo, enterrados numa grande contradição interna: estão a fazer a construção de um Estado, de um proto-Estado – o que exige racionalidade, competência, etc. –, mas, ao mesmo tempo, têm uma ideologia apocalíptica, daquele jiadismo fanático”, que é incompatível com a edificação de uma organização.

Assim, por um lado, desbaratam a o sistema organizativo que trouxeram do Iraque, que lhes permitiu controlar o território e ter um exército; por outro, abrem frentes de batalha umas a seguir às outras e criam todos os inimigos. No final, resta uma capacidade que também é uma herança do Iraque de Saddam Hussein: a guerra da informação, que beneficiou do conhecimento “dos oficiais de ação psicológica de Saddam, mas depois com uma transformação no sentido do jiadismo apocalíptico”, diz Anes, que conta um episódio: “O primeiro-ministro do Iraque foi a França, fez agora um ano, em novembro, para pedir auxílio militar e político. Depois, veio cá fora e deu uma entrevista rápida, em que disse: cuidado, nós precisamos muito de apoio contra a propaganda do Estado Islâmico, que é poderosíssima”. E é aqui, que tudo regressa.