Regionalização: Associação Nacional dos Municípios apoia divisão de Santiago em duas regiões

O presidente da Câmara Municipal de São Miguel, que falava à imprensa durante as Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia, em substituição do presidente da ANMCV, Manuel de Pina, afirmou que este modelo se justifica porque Santiago é a ilha maior do país e deve-se ter o poder mais próximo das pessoas.

“Santiago é a ilha maior do país, é composta por nove municípios e a nível da Região Política já existem essas duas regiões. E sendo assim nós entendemos que a nível administrativo faz todo o sentido manter essas duas regiões,” defendeu Fernandes que não crê que esta medida possa acentuar as assimetrias regionais entre Santiago e as diferentes ilhas do país.

Para este responsável a proposta de Regionalização do Governo apresenta uma região com sede em Assomada, Santa Catarina, que representará a Região Norte.