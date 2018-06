Regiões Ultraperiféricas debatidas em Bruxelas

As Regiões Ultraperiféricas (RUP) vão estar no centro do debate a partir desta quarta-feira em Bruxelas. O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, vai estar em representação da Madeira em várias iniciativas em que se inclui um encontro com Karl-Heinz Lambertz, presidente do Comité Europeu das Regiões e ainda uma exposição por parte de Marc Lemaître, director-geral da DG REGIO que vai apresentar a proposta da Comissão Europeia para as RUP após 2020.

A visita a Bruxelas vai servir para uma primeira reacção política às propostas legislativas da Comissão Europeia referentes ao Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e ainda aos projectos sectoriais das diferentes políticas europeias.

Esta quarta-feira está em evidência o encontro da Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CP RUP), presidido por Canárias, que conta com a presença de Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu.