Regiões Autónomas e Continente divergem nas soluções para recuperar tempo congelado na carreira dos professores

A solução para a recuperação do tempo congelado na carreira dos professores, entre 2005 e 2007, e 2011 e 2017, tem três soluções diferentes entre a Madeira, Açores e o Continente, adianta o Público.

A proposta do executivo madeirense prolonga-se por sete anos, tem início em setembro de 2019, e prevê que nos primeiros seis anos, os professores recuperem a cada ano 545 dias de tempo de serviço e os restantes dias no último ano, refere a mesma publicação.

Já nos Açores, explica o Público, a solução passa por aguardar o desfecho das negociações nacionais diz o Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA).

De recordar que ao contrário do que se passa no Continente o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) decidiu levantar a greve, que tinha convocado para 12 de junho, para as avaliações finais de final de ano, depois da Secretaria Regional da Educação ter apresentado a sua proposta para recuperar o tempo perdido derivado dos congelamentos da carreira dos professores.

O levantamento da greve convocada pelo SPM veio depois de ter auscultado os sócios que em maioria concordaram com a suspensão da greve.

A direcção do SPM no entanto referiu que apesar da proposta não ir de encontro a todas as reivindicações da estrutura sindical esta constituía um ponto de partida para a negociação.