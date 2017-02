Refrigerantes e tabaco ficam mais caros a partir de hoje

O imposto extra sobre os sumos, refrigerantes com elevado teor de açúcar e águas aromatizadas chega hoje às prateleiras dos supermercados, com a restauração a prometer não reflectir a ‘fat tax’ nos preços, acomodando o novo imposto nos custos à semelhança do que aconteceu, em 2012, com o aumento do IVA. A medida vai render aos cofres do Estado 80 milhões de euros, à qual se juntará a receita adicional da venda de cigarros que também vão ficar mais caros a partir desta quarta-feira, com um agravamento do Imposto sobre o Tabaco (IT).

Imposto sobre o açúcar vai variar entre os oito e os 16 cêntimos por litro através de dois níveis de taxação consoante teor de açúcar de refrigerantes e das bebidas com uma taxa de álcool entre 0,5% e 1,2% vol. A título de exemplo, uma garrafa de refrigerante vai ficar 15 cêntimos mais cara se tiver um teor de açúcar de até 80 gramas por litro e vai encarecer 30 cêntimos se o teor de açúcar for acima daquele valor, aumentos que já incluem o IVA.

Já o IT ditará um agravamento do preço dos cigarros de dez cêntimos. Quem fuma SG Ventil, , a marca mais popular produzida pela Tabaqueira, vai ter de pagar 4,70 euros por maço a partir de dia 1 de fevereiro. Um novo aumento para os fumadores com a subida em generalizada da taxa do elemento específico em 3% e harmonização da taxa do elemento ad valorem para 16% nos cigarros, tabacos de fumar, rapé, mascar e tabaco aquecido.