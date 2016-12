Refrigerantes causam obesidade? Sim, dizem estudos independentes

Quando os estudos são patrocinados pela indústria de bebidas, é menos provável que exista uma interligação entre os refrigerantes e a obesidade e diabetes tipo 2, de acordo com um relatório divulgado pela “Time”.

Uma equipa de investigadores da Universidade da Califórnia tomou em consideração sessenta estudos publicados entre 2001 e 2016 que analisavam a conexão entre o consumo de bebidas açucaradas e gaseificadas e a obesidade e diabetes tipo 2.

Durante a investigação, esta equipa da universidade californiana descobriu que, quando os estudos são financiados pela indústria em questão, os resultados diferem na grande maioria daqueles que resultam das pesquisas independentes.

No relatório publicado no jornal “Annals of Internal Medicine”, o responsável pela equipa e os seus colegas apresentam uma revisão de sessenta estudos já feitos, em que 26 não encontram relação entre bebidas refrigeradas e doenças como obesidade e diabetes, sendo que 34 destes relatórios afirmam existir uma conexão.

Todos os estudos que não encontravam fundamento para ligar o consumo às doenças tinham sido financiados pela indústria dos refrigerantes.

“Esta indústria parece estar a manipular os processos científicos contemporâneos para criar controvérsias e avançar com interesses comerciais à custa da saúde pública”, concluíram os autores do estudo no relatório.

Esta não é a primeira vez que a indústria de refrigerantes ou açúcar é criticada por interferir com a saúde pública. Em outubro, um estudo publicado no “American Journal of Preventive Medicine” informou que entre 2011 a 2015, 96 organizações de saúde aceitaram dinheiro da Coca-Cola, Pepsi ou ambas as empresas.

Em 2015, foi revelado que a Coca-Cola financiou uma organização chamada Global Energy Balance Network que tentou afastar as mensagens de saúde pública focadas na dieta para dar mais enfase ao exercício.

“O que o público deve tirar destas conclusões é que está a ser manipulado. Se excluir os estudos financiados pela indústria e só olhar para os estudos financiados de forma independente, torna-se evidente que as bebidas com açúcar causam obesidade e diabetes”, diz Schillinger, responsável pela equipa que desenvolveu o estudo.

A Associação Americana de Bebidas contra-atacou as acusações afirmando que “têm o direito – e a responsabilidade – de proceder a investigações sobre o tema” realçando que, “as pesquisas que financiamos aderem aos mais altos padrões de integridade científica baseados em padrões reconhecidos por instituições de pesquisa proeminentes”, acrescentando que, “este artigo faz parte de uma tendência das forças pró-tributárias de escreverem artigos de opinião especulativos para influenciar os eleitores uma semana antes de uma votação em várias iniciativas para taxar as bebidas”.