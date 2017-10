Reformar-se aos 33 anos, a investir no imobiliário

Nos EUA é habitual os jovens elaborarem estratégias profissionais para se reformarem cedo, é muito comum a utilização do Early Retirement, um plano de vida que não é muito equacionado na Europa, muito menos em Portugal. Não existindo heranças familiares, nem a sorte de ganhar a lotaria ou o euromilhões, só uma carreira profissional de sucesso pode proporcionar algum conforto financeiro e uma reforma antecipada com alguma qualidade e alguns rendimentos garantidos.

Mas existem exceções à regra. É o caso do jovem que adota o nome de Benjamin Davis, filho de uma italiana e de um canadiano mas nascido em Portugal, que aos 28 anos já tem definido que irá reformar-se aos 33. E, para isso, o seu percurso fixou-se no imobiliário, porque este é, de facto, e na sua opinião, o investimento mais seguro e capaz para um retorno financeiro assegurado. “Quando digo reformar, significa poder viver de forma desafogada, dos rendimentos inerentes a esse investimento e continuar a investir”, explica.

Uma decisão que foi estudada aprofundadamente. Benjamin licenciou-se em Engenharia Informática, fez o mestrado nos EUA e o douramento em Matemática Aplicada numa conceituada universidade na Alemanha. Atualmente, também é docente numa universidade portuguesa mas, quando terminou o doutoramento, decidiu que iria estudar o melhor caminho do investimento. Leu todos os livros e estudos sobre o tema, investiu na bolsa e chegou à conclusão que o melhor ativo financeiro é o imobiliário. “Além de sempre ter gostado desta área, porque aprecio arquitetura, decidi começar a primeira experiência na Alemanha, onde arrendava e subarrendava para perceber como funcionava. Depois apostei no mercado português. Lisboa e Porto estão demasiado sobrevalorizados, por isso decidi investir em regiões mais do interior, onde o mercado é mais seguro e menos propício a flutuações”, explica o jovem investidor.

Iniciou com capitais próprios, em edifícios antigos nos centros históricos da Covilhã, Guarda e Castelo Branco. Já tem 14 unidades e um investimento na ordem dos 600 mil euros. Realiza a reabilitação e coloca no mercado de arrendamento. O objetivo é atingir os cinco mil euros de rendimentos até aos 33 anos, para depois poder viver, de alguma forma, desafogado. Até ao final deste ano terá atingido os dois mil euros de rendas mensais, o que significa que está no caminho certo.