Reforma fiscal de Trump cada vez mais perto de avançar após ‘sim’ do Senado

O Senado dos Estados Unidos da América aprovou esta madrugada a reforma mais ampla do sistema tributário do país em mais de 30 anos. A aprovação final fica concluída depois de o diploma voltar para a Câmara dos Representantes na quarta-feira de manhã para uma questão processual.

Na rede social Twitter, o presidente norte-americano explicou que se a reforma for aprovada haverá uma conferência de imprensa na Casa Branca, aproximadamente às 13 horas da tarde [hora local].

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017