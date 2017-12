Reforma fiscal dá abertura robusta a Wall Street

Os principais índices acionistas em Wall Street abriram esta quarta-feira com ganhos, depois de o Senado ter aprovado uma lei fiscal, que se espera impulsione lucros empresariais, dividendos e ações. A experativa com a reforma nos impostos tem levado a um rally acionista, com o S&P 500 a valorizar quase 20% desde o início do ano, a melhor performance desde 2013.

O Senado dos Estados aprovou esta terça-feira a proposta de lei com 51 votos a favor, contra 48. O documento vai agora voltar à Casa dos Representantes e a aprovação final é esperada ainda esta quarta-feira, antes de a lei ser assinada pelo Presidente Donald Trump. Entre as principais mudanças está a redução dos impostos para as empresas para 21%, dos anteriores 35% a partir de dia 1 de janeiro. Segundo os analistas consultados pela Reuters, o corte poderá levar a um aumento nos lucros entre 7% e 10% no próximo ano. “Penso que este bull market ainda tem algum espaço para correr. Certamente que nos próximos seis meses ainda há muitas possibilidades de subidas”, afirmou o vice-presidente de trading e derivados da Charles Schwab, Randy Frederick, à agência. Continuar a ler Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones sobe 0,28% para 24.823,65 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,32% para 2.690,00 pontos e o tecnológico Nasdaq ganha 0,22% para 6.978,85 pontos. No mercado cambial, o dólar segue a desvalorizar 0,07% para 0,844 euros e 0,15% para 0,746 libras. Já contra a divisa do Japão, a moeda norte-americana aprecia-se 0,34% para 113,27 ienes. Os juros da dívida benchmark dos Estados Unidos sobem 2,3 pontos base para 2,49%.