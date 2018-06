Reforço do moto-turismo na Europa leva Hertz Portugal até Itália

A Hertz Ride, produto turístico de aluguer de motos e moto-tours criado em Portugal pela Hertz Portugal, acaba de anunciar a entrada num novo mercado europeu, Itália.

Criada em Portugal, este serviço é composto por uma gama de motos BMW topo de gama, e nesta expansão chega agora a destinos como Roma, Milão e Olbia. Mas a marca está já a ser replicada em vários países europeus, e para além de Portugal, está em Espanha e França.

Sobre a expansão e o alargar da rede, Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal, sublinha, em comunicado, que são, neste momento, “o único operador que permite levantar a moto num país e entregá-la noutro. Trata-se de um produto totalmente criado pela nossa equipa em Portugal e que teve tanto sucesso que está a ser exportado para outros países, Na prática, a Hertz está a exportar inovação portuguesa para novos mercados e queremos continuar a percorrer esse caminho”.

A Hertz Ride é um produto premium focado para entusiastas de veículos motorizados, que permite oferecer soluções chave na mão de aluguer de motos e de moto-tours com e sem guia, que combinam a aventura com o conforto, com uma frota totalmente composta por motos BMW. A Hertz Ride é membro do BMW Motorrad, e o maior operador de aluguer de motos desta marca na Europa, disponibilizando o aluguer dos modelos: R 1200 RT, R 1200 GS, F 800 GS, F 700 GS, R Nine T, C-Evolution e G 310 GS.