Reflorestar Portugal promove cursos de Agrofloresta de Sucessão em abril

As três primeiras formações – em Palmela, Figueiró dos Vinhos e no Gerês – são Cursos de Introdução à Agrofloresta de Sucessão. Serão apresentados os conceitos básicos de implantação e manejo de um sistema agroflorestal, essenciais para o planeamento e manutenção da produção: estratos, sucessão, cobertura de solo e consociações. Será feita a implantação de um projecto com preparação de solo, cobertura do solo e plantio e demonstração e aplicação prática de técnicas de poda e manejo da área nas diferentes fases.

A última formação, em Santa Maria da Feira, corresponde a um Curso Avançado onde serão aprofundadas algumas técnicas e conhecimentos aplicados a uma agrofloresta com dois anos de existência. Inicialmente será feito um diagnóstico da área de estudo e a compreensão dos processos de sucessão in loco antes de ser implantada a nova área. Ao longo do curso serão aprofundadas técnicas de poda, manejo de agrofloresta e dos conceitos de sucessão, estratificação e consociação.

Os cursos serão facilitados por Namasté Messerschimdt, discípulo de Ernst Götsch há 18 anos, consultor agroflorestal e instrutor de cursos de iniciação e avançados de Agricultura Sintrópica, que está ligado aos mais importantes projectos brasileiros nesta área como o Cooperafloresta, o Assentamento Mário Lago, o Agroflorestar, o Instituto Oca e a Fazenda da Toca.