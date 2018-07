Refinação de petróleo da Pemex no valor mais baixo dos últimos 25 anos

Os seis complexos de refinação da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) estão no nível mais baixo de processamento dos últimos 25 anos. Entre janeiro e maio deste ano, processaram, em média, somente 648.099 barris por dia.

O El economista avança que nos primeiros cinco meses, a queda da atividade refinadora do gigante mexicano foi de 31%, com a Pemex a produzir menos 298.975 barris diários do que no período homólogo do ano anterior. Isto significa que o sistema de refinação mexicano está a operar apenas em 40% da sua capacidade.

Em 2017, pela primeira nos últimos 25 anos, a produção mexicana de petróleo ficou abaixo do milhão de barris diários. A Pemex encerrou o ano com uma produção média de 817.800 barris diários processados, um desempenho justificado pela estatal devido à ocorrência de fenómenos naturais que danificaram algumas refinarias, como Salina Cruz, ou paragens programadas para manutenção nas refinarias de Madero e Minatitlán, que em alguns meses de 2017 reportaram mesmo uma produção nula.