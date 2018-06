Reembolsos de IRS e IVA e novo prazo do IRC levam a quebra de 1.327 milhões de euros na receita fiscal

O Estado cobrou menos 1.327 milhões de euros em impostos em maio, uma quebra de 8,7% (em abril receita fiscal aumentou 1,4%) face ao período homólogo do ano passado. Nos cinco primeiros meses, a receita fiscal somou 13.992 milhões de euros, numa evolução explicada sobretudo pelo alargamento do prazo, de 31 de maio para 30 de junho, para a entrega da declaração do IRC, segundo Direção-Geral do Orçamento (DGO). E também pelos reembolsos de IRS e IVA que somaram os 575 milhões de euros.

Na execução orçamental, divulgada nesta terça-feira, 23 de junho, referente aos cinco primeiros meses do ano, a DGO explica a evolução negativa da receita fiscal: “até maio de 2018, a receita fiscal líquida do subsector Estado registou uma redução de 1.327,4 milhões de euros (-8,7%) face ao período homólogo, o que é explicado sobretudo pelo diferimento de receita em IRC, por via da prorrogação do prazo de entrega das declarações Modelo 22 para dia 30 de junho, no seguimento do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 9 de abril, bem como pela antecipação dos reembolsos em sede de IRS.

Recorde-se que o Governo alargou por mais um mês o prazo de 31 de maio para entrega do novo modelo 22 referente ao IRC de 2017 que suporta a declaração anual de rendimentos das empresas junto da Autoridade Tributária (AT), no âmbito do IRC. A prorrogação para 30 de junho foi proposta pela AT, por ficar disponível apenas a 30 de abril a aplicação da entrega da modelo 22, e foi aceite pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.