Reembolso antecipado ao FMI ajuda a reduzir endividamento do Estado em janeiro

Em janeiro de 2018, o financiamento das administrações públicas foi de -81 milhões de euros, valor

inferior aos -21 milhões de euros registados em igual período de 2017, segundo dados do Banco de Portugal.

As administrações públicas financiaram-se junto dos bancos em 1,8 mil milhões de euros. Em contrapartida, neste período, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes foi de -1,1 mil milhões de euros e no exterior foi de -0,8 mil milhões de euros, refletindo, no último caso, reembolsos antecipados de empréstimos do Fundo Monetário Internacional.

Recorde-se que durante o ano de 2017, ficou pago, por reembolso antecipado, cerca de 80% do empréstimo total do FMI, que foi de 26.300 milhões de euros. No total desse ano, o Tesouro português reembolsou o FMI em 10.013 milhões de euros, mais do dobro dos 4.500 milhões de euros reembolsados em 2016.