Redução da TSU vai hoje ao Parlamento, com chumbo quase certo

A redução da Taxa Social Única (TSU) para os empregadores, acordada ma concertação social, vai esta tarde ao Parlamento, com chumbo praticamente garantido.

Os pedidos de apreciação parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP vão hoje a plenário e o PSD já disse que vai votar ao lado da esquerda para revogar o decreto-lei que determina o desconto de 1,25 pontos percentuais da TSU para as empresas.

A redução da TSU foi a contrapartida dada às confederações patronais pelo aumento do salário mínimo dos 530 para os 557 euros. Todos os parceiros sociais assinaram o acordo na concertação social, à exceção da CGTP, que hoje promete estar nas galerias da Assembleia da República a acompanhar a discussão.

O Governo ainda não revelou quais são as alternativas que vai apresentar às confederações patronais, pois diz que aguarda o desfecho desta tarde no Parlamento. Ou seja, quer esperar para ver se o PSD vai levar a sua palavra por diante. Os social-democratas parecem estar irredutíveis e, com o chumbo dado como certo, são várias as soluções que têm sido apontadas.

Uma delas é a redução do Pagamento Especial Por Conta (PEC), uma medida que agrada ao patronato, ao PCP, ao BE e também ao CDS. Porém, as confederações patronais pedem que a alternativa à redução da TSU tenha efeitos imediatos, uma vez que o salário mínimo já está em vigor.

Outra solução poderá passar por mudanças nas contribuições que as empresas têm de fazer todos os meses para o fundo que serve para ajudar a pagar as indemnizações dos trabalhadores em caso de despedimento. Para o Fundo de Compensação do Trabalho, as empresas contribuem atualmente com 0,925% sobre os salários dos trabalhadores contratados desde outubro de 2013.

As confederações patronais têm ainda defendido a redução dos custos energéticos das empresas ou que haja alternativas que passem pelo IRC ou tributações autónomas.

O CDS conta avançar com uma proposta de alteração para manter o atual desconto de 0,75 pontos percentuais na TSU (medida que termina este mês). Porém, os pedidos de apreciação parlamentar do BE e do PCP deverão ser votados em primeiro lugar, cessando a vigência do diploma, pelo que o CDS não deverá ter oportunidade para avançar com a sua proposta de alteração no Parlamento.

Apesar de não querer revelar a solução, o Governo está a postos para avançar de imediato com as alternativas. Segundo a SIC, o Conselho de Ministros de amanhã deverá aprovar já as soluções para as confederações patronais, que irão depois ser discutidas na concertação social. Medidas que – se voltarem a não agradar aos partidos de esquerda – arriscam a voltar a ser chamadas ao Parlamento.