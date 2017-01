Redução da TSU: diploma já está publicado em Diário da República

O diploma foi aprovado em Conselho de Ministros eletrónico.

O diploma concretiza o acordo firmado entre o Governo, as confederações patronais e a UGT ao criar “uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora”.

Este era o passo que faltava para que o BE, o PCP e Os Verdes pedirem agora a apreciação parlamentar da medida que foi acordada na concertação social para compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo. E que o PSD também já prometeu chumbar.