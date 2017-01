Redução da TSU chumbada. PS aponta para novo acordo na concertação social

A redução em 1,25 pontos percentuais da Taxa Social Única (TSU) acaba de ser revogada no Parlamento, com os votos favoráveis do BE, PCP, PEV e do PSD e com a abstenção do CDS e do PAN.

A medida foi acordada na concertação social entre o Governo, as confederações patronais e a UGT em dezembro e entraria em vigor a 1 de fevereiro, mas o BE, o PCP e o PEV pediram a apreciação parlamentar do decreto-lei para fazer cessar a sua vigência, o que aconteceu esta tarde no Parlamento.

Na parte final do debate parlamentar que começou às 15 horas e terminou perto das 18 horas, o líder parlamentar do PS, Carlos César, sublinhou que, chumbada a redução da TSU, “outras medidas certamente vigorarão” seja “no contexto do mesmo acordo de concertação social ou de um novo acordo, apoiando as instituições sociais”.