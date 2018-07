Rede Europeia Anti-Pobreza alerta para falta de políticas governamentais para a inclusão

A Rede Europeia Anti-Pobreza alertou para a falta de políticas governamentais para a inclusão durante a assinatura de um protocolo com a autarquia do Funchal, no valor de 20 mil euros, que visa criar um programa de formação e elaborar um diagnóstico da situação no município.

“Desde o 25 de Abril mudam os governos, mas as políticas mantêm-se. Mantemos sempre os índices estatísticos [da pobreza] entre os 18% e os 20%. Isto é, andamos a manter dois milhões de pobres no país. Isto não é política”, afirmou o responsável pela Rede Europeia Anti-Pobreza, Agostinho Moreira, durante a assinatura de um protocolo com o município do Funchal para a criação de um programa de formação e um diagnóstico da pobreza no município.

Agostinho Moreira disse que as situações de pobreza “em que caiem as pessoas resultam de injustiças, muitas vezes institucionais, e também do “modelo político que temos”.