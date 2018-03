Recurso de Lula da Silva rejeitado pelo Tribunal

O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra a decisão do Tribunal Regional Federal no processo do triplex em Guarujá, São Paulo, foi negado por unanimidade em julgamento realizado hoje, 26 de março.

Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, pode ser preso para começar a cumprir a pena quando acabarem os recursos no tribunal, por decisão do tribunal. No entanto, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal impede a sua prisão até que o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente seja julgado. O julgamento está marcado para o próximo dia 4 de abril, quarta-feira.