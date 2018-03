Reclamações “online” representam 23% das reclamações dos serviços públicos essenciais

O Livro de Reclamações Eletrónico, que se encontra disponível desde o dia 1 de julho de 2017 para os serviços públicos essenciais de comunicações eletrónicas, serviços postais, eletricidade, gás natural, águas e resíduos, “tem tido uma boa e fácil adesão por parte dos consumidores”, realçou o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, destacando “a implementação de mais uma medida que reforça a defesa dos direitos dos consumidores”.

De acordo com um comunicado do gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, feito o balanço do primeiro semestre de funcionamento desta plataforma digital, registaram-se: 467.876 visualizações, 23.007 reclamações (apresentando em dezembro de 2017 o número mais elevado do semestre: 4285) e 2.298 pedidos de informação.

O maior número de reclamações no Livro de Reclamações Eletrónico verificou-se nos setores regulados pela ANACOM (17.303), seguindo-se a ERSE (4.983) e a ERSAR (721). Em termos globais, os consumidores apresentaram no ano passado no Livro de Reclamações (físico e eletrónico) um total de 373.331 reclamações, um aumento de 15% face a 2016, com o crescimento na versão em papel a ser de 8%, para 350.324 reclamações, e com as reclamações eletrónicas a ascenderam a 23.007 entre julho e dezembro de 2017.