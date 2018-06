Reclamações à CMVM subiram 24% em 2017, a maioria sobre obrigações

Em 2017 a CMVM recebeu 1.384 Reclamações e concluiu 872 Reclamações. Isto é são 54% de Reclamações Resolvidas com Resposta Adequada do Reclamado. Das restantes 46% algumas estão ainda por resolver, e podem transitar de um ano para o outro, e outras foram encerradas.

“Um aspeto particularmente relevante que emerge da análise das reclamações entradas na CMVM em 2017 é o facto de 78% serem referentes à comercialização de obrigações não estruturadas e de ações”, diz a CMVM.

Outro dado revelado é que 51% das reclamações referem-se a obrigações e 27% referem-se a ações.

O Relatório das Atividades e Contas de 2017 fala de “uma reponderação das prioridades e dos procedimentos de supervisão, que passa a ter de prestar especial atenção às práticas de distribuição de instrumentos não complexos que tradicionalmente não apresentavam um grau de risco elevado”.

Isto porque houve uma maior recorrência de reclamações associadas a produtos simples.

No entanto, avança a CMVM, “a colocação de produtos de investimento cada vez mais sofisticados e menos padronizados junto dos investidores individuais, aliada à grande complexidade de muitos desses produtos e à diversidade dos riscos a eles associados, continuam a ser objeto do nosso acompanhamento próximo”.

Um estudo da CMVM interno sobre o perfil e o comportamento dos investidores, revela que as pessoas que têm níveis de escolaridade mais baixos, menor literacia financeira e profissões menos qualificadas são, entre os que participam nos mercados financeiros, os que têm maior probabilidade de investir em produtos financeiros mais complexos.

“Estes resultados constituem motivo de preocupação para os reguladores e supervisores financeiros e confirmam que o conhecimento mais aprofundado do perfil sociodemográfico e comportamental dos investidores contribui para melhorar o enquadramento regulatório destes produtos complexos, para a identificação de grupos de risco e para o desenvolvimento de programas de literacia financeira mais adequados”.

Numa área que está diretamente afecta à administradora da CMVM Filomena Oliveira, foi criado em 2017 um novo departamento que incorpora nas suas competências: “a promoção da educação financeira, num período de intensa transformação em todos os segmentos do setor financeiro; o acompanhamento e a promoção do desenvolvimento do mercado e da inovação financeira; e a proteção do investidor, apostando na respetiva capacitação para decisões responsáveis e tratando as suas reclamações, até então assumidas pelo departamento de comunicação”.

“Desta realocação de funções resultou também a restruturação da área de comunicação, que passou, em contrapartida, a concentrar as funções de comunicação interna e externa, reforçadas na nova estratégia da CMVM”, lê-se no Relatório.