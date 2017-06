Recibos verdes podem pedir mudança de escalão já este mês

Os trabalhadores que passam recibos verdes têm até ao final do mês para pedirem aos serviços da Segurança Social a alteração ao seu escalão de descontos, de forma a adequarem o valor das suas contribuições ao valor dos rendimentos. O escalão a ter em conta no pedido é o que foi fixado em outubro de 2016.

Também os trabalhadores independentes que tenham reiniciado a atividade a partir de março podem agora pedir a alteração do escalão, tendo como referência o que foi fixado no reinício da atividade.

Os pedidos de alteração do escalão devem ser efetuados através da Segurança Social Direta ou nos serviços de atendimento da Segurança Social e produzem efeitos a 1 de julho. As alterações podem ser efetuadas entre os dois escalões imediatamente inferiores ou superiores ao que lhes foi fixado, mas com alguns limites.