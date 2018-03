Receitas e espetadores do cinema atingem máximos de 2011 na Madeira

As receitas de cinema e os números de espectadores na Madeira atingiram em 2017 resultados que já não se via desde 2011 de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Em 2017 o número de espectadores nas salas de cinema atingiu os 291.980 e a receita chegou aos 1.4 milhões de euros diz o INE e o ICA.

O melhor desempenho que se consegue encontrar é mesmo 2011 quando foram às salas de cinema 335.383 espectadores e se teve 1.6 milhões de euros de receitas no cinema.