Receitas do grupo Vila Galé ultrapassam os 170 milhões de euros

Com 20 hotéis em Portugal e outros sete no Brasil, o grupo Vila Galé alcançou receitas de 170,5 milhões de euros em 2016, o que significa um crescimento de 15% no nosso país e de 6% do outro lado do Atlântico. Apesar de a maioria das receitas ser provenientes dos hotéis lusos, o Brasil contribuiu para 45% do volume de negócios total.

Os negócios em Portugal geraram receitas 93,6 milhões de euros, de acordo com um comunicado do grupo. Sem contar com os hotéis Vila Galé Évora e Vila Galé Douro, que abriram em abril e junho de 2015, respetivamente, as receitas foram de 88,9 milhões de euros e o crescimento de 13% face ao ano anterior.

No que diz respeito à ocupação, contabilizaram-se cerca de 939 mil quartos em Portugal, mais 9% do que no ano anterior. Apenas 30% dos hóspedes foram portugueses, enquanto se destacaram os visitantes britânicos, alemães e espanhóis.