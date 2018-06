Receita mundial das empresas de servidores cresceu 33,4% no primeiro trimestre

O mercado mundial de servidores continua dinâmico nos primeiros meses do ano, com a receita mundial destas empresas tecnológicas de software a aumentar 33,4% no primeiro trimestre de 2018, face ao período homólogo de 2017, para 16,7 mil milhões de dólares (cerca de 14,1 mi milhões de euros), de acordo com uma análise feita pela consultora Gartner.

“O mercado de servidores foi impulsionado pelo aumento dos gastos de hiperescala, bem como pelos data centers corporativos e de média dimensão. As empresas estão a investir em infraestruturas locais para suportar as necessidades de substituição e crescimento de servidores, mesmo que continuem a investir em soluções pública de cloub”, afirma Jeffrey Hewitt, vice-presidente de investigação da Gartner.

Os resultados regionais foram misturados. A América do Norte e a Ásia / Pacífico registraram um crescimento particularmente forte de crescimento de dois dígitos nas receitas (34% e 47,8%, respectivamente). Em termos de remessas, a América do Norte cresceu 24,3% e a Ásia / Pacífico cresceu 21,9%. A EMEA registrou um forte crescimento de receita anual de 32,1%, enquanto os embarques aumentaram 2,7%. O Japão experimentou um declínio tanto nos embarques quanto nas receitas (-5,0% e -7,3%, respectivamente). A América Latina experimentou um declínio nos embarques (-1,8%), mas o crescimento na receita (19,2%).