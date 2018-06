Défice aumenta 1,6 mil milhões entre janeiro e maio devido a queda na receita fiscal

A execução em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou, entre janeiro e maio deste ano, um défice global de 2.225 milhões de euros. O valor representa um aumento de 1.592 milhões de euros face ao período homólogo. No mesmo período, o excedente primário ascendeu a 1.505,5 milhões de euros.

“A evolução do saldo global é explicada por um crescimento da despesa (2,9%) acompanhado de um decréscimo da receita (-2,3%)”, explica o ministério das Finanças, em comunicado.

A receita foi afetada pelo aumento dos reembolsos de IVA e IRS e pelo adiamento na entrega do modelo 22 do IRC de maio para junho. A receita líquida do IVA aumentou 5,2%, apesar do efeito dos reembolsos e do início da implementação do IVA aduaneiro. A receita fiscal e contributiva beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, com as contribuições para a Segurança Social a subirem 6,7%.