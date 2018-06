Receita da Metro do Porto ultrapassa 46 milhões em 2017

De acordo com os dados do Relatório e Contas de 2017, aprovado esta quinta-feira, depois de várias semanas de espera da parte do mercado, a receita anual da Metro do Porto apresentou um crescimento de 8,8% em relação a 2016, atingindo mais de 46,7 milhões de euros.

Em 2017, a Metro do Porto “apresentou resultados históricos, reforçando o crescimento evidenciado em 2016. Ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 60 milhões de clientes transportados, e fechou o ano com um exercício positivo (EBIDTA) situado nos 19,2 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 50% face ao ano anterior, fixado nos 13 milhões de euros”.

Por oposição, os custos operacionais diretos aumentaram apenas 0,1%, totalizando 38 milhões de euros pelo que, em resultado da variação dos dois valores, a taxa de cobertura direta atingiu o valor inédito de 119,7%, mais 9,1 pontos percentuais do que em 2016.