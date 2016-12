Recebeu um iPhone? Tem de instalar estas ‘apps’

1 – Super Mario Run

É o primeiro jogo de Super Mario para o iPhone e é tão “incrível como seria de esperar”, escreve a Business Insider. No “Super Mario Run”, em vez de usarem controlos de direcção, a personagem está sempre a avançar. Basta tocar no ecrã para saltar e passar de nível. Preço: Grátis para os primeiros níveis, mas o desbloqueio do jogo completo implica pagamento.

2 – Google Photos

O Google Photos oferece armazenamento online ilimitado para todas as suas fotos e vídeos e até é mais do que isso. A app também permite pesquisar por objeto e agrupa automaticamente as fotos em álbuns. Preço: Grátis

3 – Microsoft Solitaire

O jogo de cartas icónico da Microsoft está finalmente disponível para iPhone e é a maneira perfeita de ocupar os ‘tempos mortos’ e entreter quando mais precisar disso. Preço: Grátis

4 – Alternativas à Uber

Provavelmente já está familiarizado com Uber e esta sugestão nem se adequa a si, mas existem várias outras opções que são igualmente boas. Tenha em atenção que as aplicações seguintes podem estar disponíveis apenas em determinados locais. Se viajar, já sabe: Lyft, Gett, Via e Juno

5 – DirecTV Now, Sling TV ou PlayStation Vue

Utilizar um serviço de televisão em direto sem de facto ligar a televisão nunca foi tão fácil. Existem algumas apps que permitem a transmissão de televisão em streaming diretamente para o seu iPhone. Os três principais têm preços e canais que variam consoante o serviço, a partir dos 28 euros por mês, aproximadamente.

6 – Microsoft Outlook

É uma das melhores apps para consultar o email e o calendário, para a publicação americana. O Outlook para iPhone funciona com todos os serviços de email famosos, como o Gmail e o Yahoo, e inclui um dos melhores calendários para iPhone. Preço: Grátis

7 – Apple Support

A nova aplicação de ajuda da Apple é uma ferramenta útil para se ter caso algo de errado aconteça com um dos seus dispositivos da marca. A app orienta o utilizador através de menus de fácil consulta. Se não for suficiente pode contactar a equipa de ajuda da empresa. Preço: Grátis

8 – Prisma

É possível que já tenha visto fotografias do Prisma a invadir o seu feed do Instagram. A app permite que se coloquem efeitos artísticos nas fotografias para, depois, se partilhar nas redes sociais com um toque especial. Preço: Grátis

9 – Música em streaming

A Apple Music é um ótimo serviço que vem com o iPhone, mas pode querer ponderar alternativas, especialmente se pretender que seja compatível com outros dispositivos como o Amazon Echo. Os favoritos da publicação são o Spotify e Google Play Music. Como a Apple Music, ambos os serviços custam cerca de 9,50 euros. O Google Play tem um bónus adicional: o cliente recebe uma assinatura gratuita do YouTube Red, que remove todos os anúncios de vídeos do YouTube.

10 – E para tarefas: Wunderlist

A Wunderlist é a melhor aplicação de lista de tarefas no iPhone. Qual é a principal característica? Permitir que se partilhem as listas com outros utilizadores da Wunderlist. A solução perfeita para mostrar a lista de compras a membros do seu agregado familiar ou de tarefas profissionais com os colegas de trabalho. Preço: Grátis