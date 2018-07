Recebeu a multa do Via CTT e pagou? Deco sugere que peça devolução do dinheiro

É um daqueles milhares de contribuintes que recebeu uma notificação para pagar uma multa do Via CTT, a caixa postal eletrónica gratuita que permite receber alertas das Finanças em formato digital? Se sim, continue a ler estes conselhos. Se não, continue também e veja como se poderá proteger (a si e à sua carteira).

Na terça feira, as Finanças suspenderam a cobrança de coimas aos trabalhadores independentes e às empresas que não estão inscritos na Via CTT. Em comunicado, o Ministério das Finanças adiantou que “a Autoridade Tributária comunicou aos serviços que devia ser suspensa a tramitação de todos os processos de contraordenação instaurados por falta de comunicação à AT da adesão à Caixa Postal Eletrónica, conforme previsto no n.º 12 do artigo 19.º da Lei Geral Tributária”.

No dia seguinte, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) alertou os portugueses para o facto de as coimas oriundas dessa não inscrição estarem suspensas mas não canceladas: “O anúncio representa uma suspensão dos processos, e não o seu cancelamento. Além disso, os contribuintes visados ainda não foram notificados sobre esta decisão”.