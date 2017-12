Real Madrid perde com Barcelona e vê título cada vez mais longe

O Real Madrid perdeu este sábado por 3-0 frente ao Barcelona no Estádio Santiago Bernabéu. Com este resultado a equipa da capital espanhola vê as suas chances de revalidar o título alcançado na temporada passada cada vez mais diminutas.

O resultado deste jogo ‘grande’ da liga espanhola começou a ser construído aos 54 minutos, com o golo de Luis Suárez. Aos 64 foi a vez de Lionel Messi dilatar o marcador. A sentença final foi assinada por Aleix Vidal aos 90+3 deste encontro.

O Real Madrid viu ainda Daniel Carvajal a ser expulso aos 63 minutos. Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos deste jogo.