Reação do Mayor de Londres ao ataque foi patética, acusa Trump

Donald Trump utilizou a rede social Twitter para criticar a reação do Mayor de Londres, Sadiq Khan, depois dos atentados de sábado à noite, que provocaram a morte a sete pessoas e feriram 48. Para Trump, o argumento do Mayor foi uma “desculpa patética”.

Sadiq Khan pediu aos londrinos que mantivessem a calma pois, apesar do número de polícias nas ruas e do aumento de vigilância e segurança, “não havia razão para alarme”.

O Mayor de Londres não respondeu à publicação do presidente norte-americano no domingo. Sadiq “tem coisas mais importantes a fazer que responder ao tweet desinformado de Donald Trump, que retira deliberadamente do contexto as suas declarações exortando os londrinos a não se assustarem”, disse um porta-voz do líder londrino, segundo a imprensa internacional.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Depois das declarações do porta-voz britânico, o presidente Trump decidiu publicar um novo tweet em que critica mais uma vez o Mayor.

“Desculpa patética do Mayor de Londres Sadiq Khan que teve de pensar rápido na frase “não há razão para alarme”. Os meios de comunicação social estão a esforçar-se muito para vender esta ideia”, lê-se no tweet publicado hoje.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

O Mayor de Londres disse no domingo, de acordo com a Reuters, que “os londrinos vão ver um aumento de polícias durante hoje e os próximos dias. Não há razão para alarme. Uma das coisas que a polícia e todos nós temos de fazer é certificarmo-nos de que estamos o mais seguros possível”. O porta-voz do britânico argumenta que Trump tirou a frase “não há razão para alarme”, do seu contexto.