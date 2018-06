Raúl Jiménez: SL Benfica anuncia empréstimo de 3 milhões de euros

O avançado mexicano Raúl Jiménez vai ser emprestado ao Wolverhampton até ao final da época desportiva de 2018/19, um negócio que se terá um valor fixo de 3 milhões de euros, anunciou hoje o SL Benfica à CMVM.

De resto, o avançado, que teria ainda mais concorrência no plantel na próxima temporada (com a contratação de Ferreyra e Castillo), poderá ficar a tempo inteiro no Wolverhampton caso o clube inglês desembolse mais 38 milhões de euros.