“Ratos e cobardes”: Bruno de Carvalho critica membros demissionários do conselho diretivo

Bruno de Carvalho classificou de “ratos e cobardes” três antigos membros do conselho diretivo do Sporting CP. Na sua página de Facebook e num post intitulado “Direito de Resposta”, o presidente suspenso do conselho diretivo responde ao artigo publicado em cojunto na edição desta terça-feira, do jornal “Record”, de Rita Matos, Luís Loureiro e Jorge Sanches. No primeiro de quinze pontos da publicação, Bruno de Carvalho começa por afirmar que “ter um membro efectivo e dois suplentes que, de um momento para o outro, atraiçoam todos à sua volta, que tanto lutaram por um projecto digno para o Clube e contribuíram para essa missão 24h sobre 24h, sem terem a dignidade de o fazer olhos nos olhos, são ratos e cobardes”. Bruno de Carvalho acusa estes três ex-membros de “ajudar Álvaro Sobrinho, José Maria Ricciardi e Jaime Marta Soares a destruir a base de um modelo de negócio assente no futebol profissional, apenas para beneficiar de regalias, na sua vida pessoal, não amam o Clube, não respeitam os valores da sua Fundação e demonstram traços de personalidade fraca, egoísta, cobarde e traiçoeira, não tendo merecido a honra de pertencer a este CD do Clube que todos amamos”. Continuar a ler O presidente demissionário finaliza o post classificando o artigo publicado por Rita Matos, Luís Loureiro e Jorge Sanches, como “medonho, cheio de mentiras, transformando a sua intervenção pública num espectáculo degradante, que apenas contribui para continuar a denegrir a reputação de uma instituição de nível nacional e internacional, dos actuais membros do CD e, com tudo isso, permitir serem fantoches da cartilha de quem quer tomar o Clube de assalto, da cartilha dos rivais e, assim, permitir que o Clube seja motivo de escárnio e difamação, não deviam ter tido a honra de pertencer a este CD”.