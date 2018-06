‘Rating’ de Portugal: dívida vai ao exame da Fitch em momento de stresse

A Fitch é a agência de notação financeira que atribui atualmente melhor rating a Portugal, pelo que os analistas não esperam mudanças na avaliação desta sexta-feira. Apesar de ainda recente, a situação do mercado de dívida, agravada esta semana pela instabilidade política em Itália, não ajuda o país.

“Tendo em conta a evolução recente do mercado e até da economia, seria difícil esperar boas notícias. Também não me parece que tenhamos más notícias porque isso poderia ser algo precipitado por parte da agência”, explicou o economista e presidente da IMF – Informação de Mercados Financeiros, Filipe Garcia.

Na última avaliação, em dezembro, a agência não só tirou Portugal do ‘lixo’ como subiu o rating em dois níveis, para ‘BBB’, com outlook estável, com base na esperada diminuição da dívida pública.