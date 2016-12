Raro e pouco visto: Queda de neve no Saara

Um dos desertos mais secos do mundo regista um marco histórico esta semana com a queda de neve, um fenómeno que aconteceu pela última vez em 1979.

O Saara ocupa grande parte do Norte de África e atinge temperaturas superiores a 50ºC, facto que leva a LifeScience a classificar este acontecimento como “o fenómeno meteorológico mais raro do mundo”, defendendo que esta é apenas a segunda vez que algo deste género acontece num ambiente tão quente.

A cidade mais próxima do deserto foi surpreendida com a queda de neve que cobriu as casas e as dunas de areia, ficando o momento registado pelo fotógrafo amador Karim Bouchetata, que partilhou as fotografias no Facebook.