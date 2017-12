Raríssimas suspensa pela Organização Europeia de Doenças Raras

A Associação Raríssimas foi suspensa pela EURORDIS, a Organização Europeia de Doenças Raras, segundo avança a TVI 24. A FEDRA, da qual Paula Brito e Costa era também presidente, foi também suspensa.

Em comunicado, a EURORDIS afirma que optou por “suspender imediatamente a adesão da Raríssimas” enquanto a IPSS está a ser investigada pelas alegações de irregularidades nas suas contas.

“Seria uma grande tristeza se se confirmasse que as acusações são verdadeiras”, lê-se no comunicado . Embora frise que “acreditamos presunção de inocência até prova em contrário” a EURORDIS manifesta-se “chocada” com o que tem vindo a público.